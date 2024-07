Philips gaat Europese schadeclaims 'rigoureus' aanpakken

AMSTERDAM (ANP) - Philips gaat de rechtszaak die Europese gedupeerden van de slaapapneu-affaire voorbereiden "rigoureus aanpakken". Dat zegt topman Roy Jakobs van Philips. "Verder kunnen we er nog niets over zeggen, behalve dat we onszelf zullen verdedigen hierin."

Eerder deze maand werd bekend dat advocatenkantoor Global Justice Network (GJN) en de Italiaanse consumentenbond ADUSBEF de eerste "Europabrede collectieve rechtszaak" tegen Philips gaan aanspannen. De twee organisaties willen ruim een miljoen Europese potentieel gedupeerde gebruikers van de defecte slaapapneu-apparaten van Philips vertegenwoordigen.

Begin dit jaar trof Philips een schikking van 1,1 miljard dollar in de Verenigde Staten om de affaire daar af te wikkelen. Toen was de verwachting al dat elders in de wereld meer claims volgen. Dat is in Europa nu dus het geval.

"Als er al consequenties zijn, dan zullen die op een hele andere schaal zijn dan in de Noord-Amerikaanse zaak", zegt Jakobs. "Maar het is te vroeg om het daar nu al over te hebben, we weten nog niet eens of er iets van betekenis in de zaak is." Jakobs wil verder niks kwijt over de mogelijke rechtszaak en wat de vervolgstappen van Philips daarbij gaan zijn.