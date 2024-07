Biden bepleit hervorming Hooggerechtshof na 'extreme' uitspraken

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Joe Biden heeft gepleit voor een ingrijpende hervorming van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Hij wil dat de hoogste federale rechters niet langer voor het leven worden benoemd, maar voor een periode van achttien jaar. Ook moet er een bindende gedragscode komen voor de rechters, schrijft de Democraat in een opiniestuk in The Washington Post.

Het door conservatieve rechters gedomineerde Hooggerechtshof doet bindende uitspraken in zaken met een grote maatschappelijke impact. Biden verwijt het hof "gevaarlijke en extreme" uitspraken te hebben gedaan. Hij verwijst onder meer naar het terugdraaien van het landelijke recht op abortus en het besluit de president verregaande juridische onschendbaarheid te verlenen. Dat compliceert de vervolging van oud-president Donald Trump.

Biden wil ook dat rechters verplicht worden om giften te onthullen, zich onthouden van politieke activiteiten en zich afzijdig houden van zaken waarin sprake kan zijn van belangenverstrengeling. De president schrijft dat er onder de bevolking breed draagvlak is voor de hervormingen die hij bepleit. "We kunnen en moeten het vertrouwen van de bevolking in het Hooggerechtshof herstellen."

De kans dat Biden de hervormingen snel kan doorvoeren, wordt gering geacht. Het Congres moet daarmee instemmen en daar is steun nodig van de Republikeinen van Trump.