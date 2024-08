Porsche helpt bij redding noodlijdende accuproducent Varta

STUTTGART (ANP/BLOOMBERG/DPA) - Sportwagenbouwer Porsche helpt mee aan de redding van de noodlijdende Duitse batterijen- en accuproducent Varta. Het Duitse automerk stemde er dit weekend mee in om aandeelhouder te worden van Varta. Dat levert het nodige geld op, waardoor Varta in staat is om een deal te sluiten met zijn schuldeisers.

Volgens het plan krijgen de maker van de elektrische Taycan-sportwagen en de huidige grootaandeelhouder Michael Tojner elk ongeveer 32 procent van het bedrijf in handen. Daarmee is een investering van in totaal 60 miljoen euro gemoeid, waarvan de helft van Porsche zou komen.

De Oostenrijkse ondernemer Tojner verliest hierdoor de meerderheid van de aandelen. Verschillende kredietverstrekkers, de schuldeisers, krijgen op hun beurt de controle over ongeveer 36 procent van het bedrijf en Varta verdwijnt van de beurs.

Voor Porsche is het voortbestaan van Varta belangrijk. Zaterdag kondigde het automerk tevens aan dat het een meerderheidsbelang krijgt in Varta's accudochter V4Drive Battery, die de zogeheten lithium-ioncellen maakt die worden gebruikt in de hybride 911 Carrera GTS van Porsche.