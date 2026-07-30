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Prada ziet verkopen in Midden-Oosten met een derde dalen

Economie
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 14:26
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MILAAN (ANP) - Modehuis Prada, waar naast Prada ook Versace en Miu Miu bij horen, heeft bijna een derde minder luxe kleding, schoenen en accessoires verkocht in het Midden-Oosten in de eerste helft van het jaar. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van de groep.
De totale omzet van het modehuis steeg in de eerste helft van het jaar met 11 procent, van 2,7 miljard naar ruim 3 miljard euro. Die namen in alle regio's toe, behalve in Japan en het Midden-Oosten. Mede door de onrust daalden de verkopen in de Golfregio met 29 procent.
Topman Andrea Guerra zegt daarover: "We hebben een sterke basis. Hoewel de omgeving nog steeds verstoord is, hebben we vertrouwen in de kracht van onze merken en hun potentieel op de lange termijn."
De nettowinst van Prada daalde met 15 procent van 386 miljoen euro in de eerste helft van 2025 naar 327 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar. Prada geeft geen verklaring voor de afgenomen winst.
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