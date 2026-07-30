‘Geïrriteerde’ Trump in conflict met topmedewerkers in het Witte Huis

President Donald Trump raakt in het Witte Huis steeds meer ‘geïrriteerd’ door zijn voortdurende oorlog met Iran , zo hebben insiders onthuld aan de Daily Beast. Er is groeiende onenigheid over hoe een waardig einde te maken aan de oorlog met Iran.

De 80-jarige Trump ‘ ontplofte’vorige week tijdens een vergadering met zijn hoogste nationale veiligheidsfunctionarissen.

De president zou ‘scheldwoorden hebben geroepen’ om zijn frustratie te uiten over het gebrek aan vooruitgang in zijn oorlog, die op 28 februari begon en het leven heeft gekost aan 18 Amerikaanse militairen.

De VS kunnen bombarderen wat ze willen, maar een echte overwinning brengt dat niet.

De bron wees op verdeeldheid binnen de regering-Trump over de richting waarop de aandacht moet worden gericht: het vernietigen van het Iraanse nucleaire programma, het veiligstellen van de olietransporten door de Straat van Hormuz , of het aanvallen van de raket- en dronestraten van Teheran. „Na al die tijd is er nog steeds geen eensgezindheid“.

De bron beweerde dat ondanks zijn publieke stoere praat over de oorlog, noch Trump noch zijn topadviseurs tevreden zijn met de huidige stand van zaken in het conflict.

„De president is ten einde raad“, beweert een bondgenoot van Trump. „Ik denk niet dat hij had verwacht dat het zo moeilijk zou zijn om de Iraniërs zover te krijgen dat ze akkoord gaan met een akkoord. Er was geen echte strategie voor hoe lang het zou duren of wat ze moesten doen om het einddoel te bereiken.“

Trump werd deze week overrompeld door een „verrassingsaanval“ van Iran, enkele dagen nadat hij zijn oorlog tegen het land tijdelijk had opgeschort.

Trump zei dat de VS afgelopen vrijdag waren gestopt met het bombarderen van Iran omdat het regime ‘wilde praten’. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken ontkende dat er gesprekken zijn en zei dat het niet geïnteresseerd was in directe onderhandelingen.