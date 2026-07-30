Het gifkikkertje wordt eindelijk iets schoner: waarom je aardbei nog steeds vol gif zit

De aardbei heeft jarenlang met stip bovenaan de vervuilingslijst van het Nederlandse fruit gestaan. Samen met citrusfruit was het bakje uit de supermarkt goed voor gemiddeld 4,4 verschillende bestrijdingsmiddelen tegelijk. En nu, na jaren waarin de sector beloofde dat het echt beter ging, is er voor het eerst een meting die die belofte een beetje ondersteunt. Een beetje.

Van 4,4 naar 2,1 stoffen per bakje

Milieuorganisatie PAN Nederland liet vijftien bakjes Hollandse aardbeien testen bij Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Aldi, Dirk en twee groenteboeren. Het resultaat is opmerkelijk. Vier van de vijftien bakjes waren volledig residuvrij – iets wat de afgelopen jaren nauwelijks voorkwam. Het gemiddelde daalde van rond de 3,5 stoffen per bakje in 2021 en 2022, en 3,0 in 2024, naar 2,1 nu. Ook het cumulatieve gehalte zakte fors, van 0,67 milligram per kilo bij eerdere NVWA-metingen naar 0,38 milligram per kilo.

Dat is de goede kant van het verhaal. De aardbei was jarenlang het gifkikkertje van het Nederlandse fruit – de bijnaam die telers zelf liever niet meer horen. Supermarkten en telers wijzen naar hun eigen projecten om met minder middelen te telen. Wageningen Universiteit heeft laten zien dat een reductie van negentig procent gewoon mogelijk is. Dat is geen ecoromantiek, dat is scheikunde.

Waarom je tóch niet te vroeg moet juichen

Wie iets langer naar het rapport kijkt, ziet dat er weinig reden is voor een overwinningsdansje. In diezelfde vijftien bakjes vonden de laboratoria:

● 5 soorten PFAS-pesticiden – de befaamde "forever chemicals" die niet afbreken in het milieu of in het lichaam.

● 2 hormoonverstorende stoffen

● 3 zogeheten kandidaten voor vervanging – stoffen die volgens Europees beleid al sinds 2015 vervangen hadden moeten zijn door veiliger alternatieven.

● 3 verdachte kankerverwekkende pesticiden

● 1 verdachte reprotoxische stof

In twee van de vijftien bakjes vonden onderzoekers zelfs zes verschillende middelen tegelijk. De overgrote meerderheid van de gevonden stoffen zijn schimmelbestrijders, wat logisch is voor een teelt onder plastic in een vochtig klimaat, maar niet noodzakelijk geruststellend voor de consument die de aardbei rauw eet.

En dan zijn er nog de bredere NVWA-cijfers waar in 2025 nog géén daling zichtbaar was. Sterker: het CBS meldde eind vorig jaar dat het pesticidengebruik per hectare in de aardbeienteelt tussen 2020 en 2024 juist fors was gestegen, vooral onder glas. De sector is dus mogelijk nét aan het kantelen, maar de statistieken lopen achter.

De officiële geruststelling en het addertje

De Europese voedselautoriteit EFSA laat elk jaar netjes weten dat rond de 98 procent van alle geteste voedselmonsters binnen de wettelijke normen valt. Ook aardbeien. De autoriteit vindt daarom dat individuele stoffen geen gezondheidsrisico opleveren voor de consument. Kan de aardbeienfan opgelucht ademhalen? Bijna.

Het addertje zit in de combinatie. De MRL – de wettelijke maximumwaarde – geldt per stof, niet voor de optelsom. Er is geen norm voor het aantal stoffen tegelijk, en ook geen norm voor de totale hoeveelheid pesticiden in één bakje. Wetenschappers waarschuwen al jaren voor het zogeheten cocktaileffect: stoffen die apart onschadelijk lijken maar samen alsnog de hormoonhuishouding of het immuunsysteem raken. De regelgever kijkt daar bewust niet naar, omdat testen op cocktails ingewikkeld en duur is.

En dan is er nog een tweede addertje. Voor babyvoeding geldt een veel strengere norm van 0,01 milligram per kilo. Geen enkele reguliere aardbei die PAN-NL de afgelopen jaren testte, haalde die norm. De overschrijding varieerde van twaalf tot honderdtwintig keer de toegestane waarde. Wie zelf verse aardbeien pureert voor een baby, geeft dus een product dat in een potje niet verkocht mag worden.

Rangorde van schoon naar bespoten

● Biologisch (Odin, Ekoplaza, ook de Beter voor Natuur & Boer-lijn van AH): vrijwel altijd nul residuen

● Nederlands regulier: recent gedaald tot gemiddeld 2,1 stoffen per bakje

● Spaans regulier: rond de 4 tot 4,4 stoffen, vaker cocktails

● Buiten de EU (Egypte, Marokko): hoogste risico op stoffen die in Europa al verboden zijn – uit een studie aan de Poolse grens bleek dat in 2023 en 2024 meer dan negentig procent van de Egyptische aardbeien residuen bevatte.

Wat je er zelf kunt

Aardbeien wassen helpt tegen wat aan de buitenkant zit, niet tegen wat via de plant in de vrucht is opgenomen. De adviezen van onafhankelijke experts zijn nuchter:

●Was de aardbei mét het kroontje erop, onder stromend lauw water – het kroontje pas na het wassen verwijderen, anders spoelt u vuil de vrucht in

●Verwacht geen wonderen van azijnbaden of dure "groentewassers"

●Voor jonge kinderen en tijdens de zwangerschap: kies biologisch, of vervang de aardbei in de smoothie een week door iets anders

●Wie het naadje van de kous wil weten, kan de PesticidenEetwijzer van PAN Nederland raadplegen – die geeft per product een score

Meer weten?

●PAN Nederland: Voor het eerst minder pesticiden op aardbeien gemeten

●BNNVARA Vroege Vogels: PFAS op aardbeien, kropsla en druiven uit de winkel

●EFSA: Pesticide residues in food – latest data released