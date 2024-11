Productie Nederlandse industrie blijft krimpen

DEN HAAG (ANP) - De productie van de Nederlandse industrie is in september met 3,3 procent gedaald in vergelijking met een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook in de voorgaande veertien maanden kromp de productie op jaarbasis door lagere orders en een zwakkere bedrijvigheid. De krimp was ook groter dan in augustus.

Ruim de helft van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerde in september minder. Van de acht grootste branches liet de transportmiddelenindustrie de grootste productiedaling zien, gevolgd door de branche reparatie en installatie van machines. De voedingsmiddelenindustrie had de grootste stijging.

In mei 2020 bereikte de productie van de industrie een dieptepunt. Daarna werd een stijgende lijn ingezet tot mei 2022. Sindsdien is de trend omgeslagen.