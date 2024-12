Recordaandeel vrouwen in bestuur grote Duitse beursbedrijven

FRANKFURT (ANP/DPA) - Het aandeel van vrouwen in de raden van bestuur van de veertig grootste Duitse beursgenoteerde bedrijven heeft een record bereikt. Volgens onderzoek van de organisatie Frauen in die Aufsichtsräte ligt het aandeel voor het eerst op meer dan een kwart. Ook in de raad van commissarissen van die bedrijven zitten steeds meer vrouwen, met een aandeel van bijna 40 procent.

Volgens de studie zijn er sinds juni zeven vrouwen benoemd tot bestuurslid van DAX-ondernemingen. Verder hebben drie DAX-bedrijven vrouwelijke bestuursvoorzitters. Dat zijn Commerzbank, farmacie- en chemieconcern Merck en truckbouwer Daimler Truck.

Binnen de DAX hebben defensieconcern Rheinmetall, Commerzbank en medisch technologiebedrijf Siemens Healthineers naar verhouding het grootste aandeel vrouwen in het bestuur. Bij bouwmaterialenbedrijf Heidelberg Materials, Volkswagen en Porsche is dat het laagst.

Sinds 2016 geldt een regel dat minstens 30 procent van de nieuwe commissarissen in beursgenoteerde bedrijven in Duitsland een vrouw is. En sinds 2022 is er een regel dat grote bedrijven met een bestuur van meer dan drie personen ook minstens één vrouw in het hoogste management moeten hebben.

In september werd nog bekend dat bijna een derde van de nieuwe bestuurders bij Nederlandse beursgenoteerde bedrijven dit jaar een vrouw was. Dat aandeel was niet eerder zo hoog, aldus de Female Board Index 2024. Sinds januari 2022 geldt een wettelijk quotum voor raden van commissarissen van Nederlandse beursbedrijven. Dat betekent dat deze voor minimaal een derde uit vrouwen en voor minimaal een derde uit mannen moeten bestaan.