Samsung waarschuwt: brandgevaar als huisdier tegen fornuis stoot

ATLANTA (ANP) - Samsung is in de Verenigde Staten met een speciale terugroepactie gekomen voor 1,1 miljoen elektrische fornuizen. Het Zuid-Koreaanse concern waarschuwt dat er brand kan ontstaan als huisdieren tegen bepaalde knoppen van de Samsung-fornuizen aanstoten. Dit meldden verschillende Amerikaanse media, waaronder nieuwszender CNN.

Er gingen al filmpjes rond van huisdieren die per ongeluk brand veroorzaakten door op fornuizen te springen en aan de knoppen te krabben. Een hond uit Colorado veroorzaakte in juni een huisbrand door precies dat te doen, waardoor dozen bovenop het fornuis vlam vatten. Dat laatste was te zien op de beelden van de beveiligingscamera van het huis.

Samsung belooft nu gratis knopvergrendelingen en -afdekkingen te leveren voor de bewuste knoppen. Het concern ontving sinds de fornuizen in 2013 in de verkoop gingen meer dan 300 meldingen. Er zouden ongeveer 250 branden zijn geweest als gevolg van het euvel. Soms zou dat tot flinke schade hebben geleid. In zeven gevallen zouden huisdieren het niet hebben overleefd.