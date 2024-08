Trump wil in september drie keer in debat met Harris

MIAMI (ANP/RTR) - In aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen wil de Republikeinse kandidaat Donald Trump drie keer in debat met Kamala Harris van de Democraten. Trump stelt drie data voor de debatten voor in september, uitgezonden door FOX, NBC en ABC. Hij zou dat met de zenders hebben afgesproken.

Tijdens een persbijeenkomst in zijn resort Mar-a-Lago in Florida zei Trump te wachten op een reactie van vicepresident Harris. Fox zou op 4 september de spits afbijten, gevolgd door NBC op 10 september en ABC de 25e.