ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schouten: chemiesector onder druk, gebrek aan urgentie kabinet

Economie
door anp
zondag, 29 maart 2026 om 13:45
anp290326070 1
AMSTERDAM (ANP) - Door de stijgende energieprijzen en het uitblijven van overheidsmaatregelen komt de Nederlandse chemiesector in zware problemen, waarschuwt de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. "Er is een gebrek aan urgentie bij het kabinet", zei ze in het programma Buitenhof.
De chemiesector is een belangrijke pijler van de Rotterdamse haven. De sector is ook cruciaal voor onder meer het maken van medicijnen, de energietransitie en het stroomnetwerk.
"Onze energiekosten zijn al veel hoger dan die in de ons omringende landen, we prijzen onszelf daarmee al uit de markt bij onze buren. Daarnaast zien we dat er vanuit China hele goedkope producten in Nederland komen. Door die combinatie houdt onze industrie het niet vol", aldus de burgemeester. Volgens haar worden prijzen in China laag gehouden op een manier waar onze industrie niet tegenop kan. "Het resultaat is dat we straks totaal afhankelijk worden van China."
De gemeente Rotterdam waarschuwde al eerder voor een leegloop van investeringen en bedrijven in de Rotterdamse haven.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 47057174

generated-image (1)

_129045221_11c9aeda-06b8-4e9c-9422-14dbdcedef0c

3ccaaf5a ac3c 4912 9c81 433a5501609e

159152796_m

shutterstock_2665847987

Loading