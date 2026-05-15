Nieuwe UFO-files suggereren dat er iets vreemds aan de hand is in de lucht

De Amerikaanse overheid heeft opnieuw een omvangrijke verzameling documenten vrijgegeven over zogenoemde Unidentified Anomalous Phenomena (UAP’s), de moderne benaming voor wat vroeger simpelweg UFO’s werden genoemd. In de dossiers zitten foto’s, videobeelden en militaire rapporten over objecten die zijn waargenomen in het luchtruim en zelfs in de ruimte en waarvoor geen sluitende verklaring bestaat.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten gaat het om “onopgeloste gevallen” waarbij “geen definitieve vaststelling kan worden gedaan over de aard van het waargenomen fenomeen”. Daarmee groeit de lijst van incidenten die de afgelopen jaren zowel het Pentagon als inlichtingendiensten hoofdbrekens bezorgen.

Niet alle beelden uit de nieuwe files lijken even mysterieus. Sommige foto’s die tijdens Apollo-missies op de maan werden gemaakt en waarop lichtstrepen zichtbaar zijn, kunnen waarschijnlijk worden verklaard door beeldruis of kosmische straling. Ook video’s van snel bewegende lichtpunten zouden veroorzaakt kunnen zijn door insecten die vlak langs een camera vliegen en daardoor vervormd worden weergegeven.

Toch blijven er gevallen over die niet te verklaren zijn.

Geregistreerd op verschillende frequenties

Een belangrijk voorbeeld zijn de inmiddels beroemde Tic Tac-video’s die de Amerikaanse marine in 2020 officieel vrijgaf. Op de beelden, opgenomen door F/A-18 Super Hornet-gevechtsvliegtuigen, zijn objecten te zien die manoeuvres uitvoeren zonder zichtbare voortstuwing. De marine erkende destijds zelf geen verklaring te hebben voor de waarnemingen.

Dat maakt de kwestie volgens defensie-experts relevant: de objecten werden niet alleen visueel gezien, maar ook geregistreerd door geavanceerde radarsystemen en sensoren op verschillende frequenties. Daarmee lijken technische storingen of eenvoudige optische illusies minder waarschijnlijk.

Nog opmerkelijker was een video die tijdens een Amerikaanse congreshoorzitting in 2025 werd besproken. Daarop zou een MQ-9 Reaper-drone een UAP volgen en zelfs beschieten met een Hellfire-raket. Het object leek kort van koers te veranderen na de inslag, maar vloog vervolgens onbeschadigd verder.

Intussen melden zowel Amerikaanse als Europese strijdkrachten steeds vaker onbekende “dronezwermen” rond militaire installaties en oorlogsschepen. In sommige gevallen ontbrak ieder spoor van een lanceerplatform, wat vragen oproept over het bereik en de herkomst van dergelijke toestellen.

Geheime techonologie

Dat voedt speculaties over geheime militaire technologieën van rivalen zoals China of juist experimentele systemen van de Verenigde Staten zelf. Maar sommige incidenten lijken de grenzen van de huidige luchtvaarttechnologie te overstijgen.

Hoewel theorieën over buitenaardse intelligentie populair blijven, ontbreekt daarvoor ieder concreet bewijs. Deskundigen achten het waarschijnlijker dat uiteindelijk aardse verklaringen worden gevonden, variërend van geavanceerde drones tot nog onbekende technologische experimenten.

Wat vooral overeind blijft, is de groeiende bezorgdheid van overheden. Want zelfs als de objecten geen buitenaardse oorsprong hebben, tonen de dossiers aan dat er verschijnselen zijn die militaire sensoren registreren, maar die nog altijd niet volledig begrepen worden.