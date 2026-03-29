Paus Leo veroordeelt fel leiders die oorlog beginnen

Samenleving
door anp
zondag, 29 maart 2026 om 13:38
VATICAANSTAD (ANP/RTR) - Paus Leo XIV heeft op Palmzondag tienduizenden mensen toegesproken op het Sint-Pietersplein in het Vaticaan. Hij haalde fel uit naar "leiders die oorlogen beginnen met hun handen vol bloed". Hij noemde het conflict in het Midden-Oosten "afschuwelijk" en beklemtoonde dat Jezus niet kan worden misbruikt om oorlogen te rechtvaardigen. En God hoort geen gebeden van leiders die oorlog ontketenen.
Pasen is de belangrijkste christelijke feestdag en de viering van de wederopstanding van Jezus."Dit is onze God, Jezus, Koning van Vrede die oorlog verwerpt en niemand kan hem aanwenden om een oorlog te rechtvaardigen", aldus de paus. Hij betreurt dat veel christenen in het Midden-Oosten lijden als gevolg van "de verschrikkelijke oorlog" en Pasen niet kunnen vieren.
Afgelopen week leidde de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth, zoals wel vaker, een gebedsdienst in het Pentagon en bad om "overweldigende actiekracht tegen diegenen die geen genade verdienen".
POPULAIR NIEUWS

Bruine aanslag (urinesteen) in je wc-pot? Zo laat je het eenvoudig verdwijnen

Wat kost een biertje in Europa?

Waarom koppels met een groot leeftijdsverschil vaker uit elkaar gaan – en waarom dat niet het hele verhaal is.

Waarom je meestal misslaat als je een mug wilt doden (en hoe je wél raak mikt)

De 5 meest voorkomende redenen dat relaties stuklopen

Wat je kunt doen tegen enge honden

