Paus Leo veroordeelt fel leiders die oorlog beginnen

VATICAANSTAD (ANP/RTR) - Paus Leo XIV heeft op Palmzondag tienduizenden mensen toegesproken op het Sint-Pietersplein in het Vaticaan. Hij haalde fel uit naar "leiders die oorlogen beginnen met hun handen vol bloed". Hij noemde het conflict in het Midden-Oosten "afschuwelijk" en beklemtoonde dat Jezus niet kan worden misbruikt om oorlogen te rechtvaardigen. En God hoort geen gebeden van leiders die oorlog ontketenen.

Pasen is de belangrijkste christelijke feestdag en de viering van de wederopstanding van Jezus."Dit is onze God, Jezus, Koning van Vrede die oorlog verwerpt en niemand kan hem aanwenden om een oorlog te rechtvaardigen", aldus de paus. Hij betreurt dat veel christenen in het Midden-Oosten lijden als gevolg van "de verschrikkelijke oorlog" en Pasen niet kunnen vieren.

Afgelopen week leidde de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth, zoals wel vaker, een gebedsdienst in het Pentagon en bad om "overweldigende actiekracht tegen diegenen die geen genade verdienen".