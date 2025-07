Shell mag diepzeeboringen uitvoeren voor westkust Zuid-Afrika

KAAPSTAD (ANP) - Shell mag maximaal vijf diepzeeboringen voor de westkust van Zuid-Afrika uitvoeren. Dat meldt Reuters op basis van een verklaring van het olie- en gasconcern. Eerdere pogingen van Shell om olie en gas te vinden langs de oostkust van het land werden nog belemmerd door rechtszaken. Zo zijn er onder meer zorgen over het onderwaterleven.

Shell diende vorig jaar een aanvraag in om te onderzoeken in hoeverre er olie- en aardgasreservoirs aanwezig zijn in het gebied. De boringen kunnen plaatsvinden op een diepte tussen de 2500 en 3200 meter. "Als er levensvatbare bronnen worden gevonden voor de kust, kan dit aanzienlijk bijdragen aan de energiezekerheid van Zuid-Afrika en de economische ontwikkelingsprogramma's van de regering", meldt Shell in de verklaring.

In Zuid-Afrika loopt een reeks rechtszaken om boringen aan de oostkust te stoppen. Naast zorgen over het milieu heerst er ook onvrede over de mate waarin de bevolking wordt meegenomen in besluiten.