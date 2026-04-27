Sieradenketen Claire's sluit alle winkels in Verenigd Koninkrijk

Economie
door anp
maandag, 27 april 2026 om 19:39
BIRMINGHAM (ANP/BLOOMBERG) - Sieradenketen Claire's verdwijnt uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De winkelketen, bekend van oorpiercings en accessoires voor kinderen en tieners, sluit alle 154 winkels en ontslaat meer dan 1300 medewerkers. De Nederlandse tak van Claire's werd vorige zomer failliet verklaard, waarna de negen Nederlandse winkels de deuren moesten sluiten.
De Britse en Ierse tak van Claire's raakte recent voor de tweede keer in korte tijd in financiële problemen. De winkelketen kampt met hevige concurrentie en had last van Amerikaanse invoerheffingen. Claire's vroeg eerder ook al faillissement aan in België en uitstel van betaling in onder meer de Verenigde Staten en Frankrijk.
Claire's werd opgericht in 1974 en richt zich vooral op meisjes tussen 3 en 18 jaar. Behalve sieraden verkoopt de onderneming ook cosmetica en accessoires.
POPULAIR NIEUWS

191702428 l normal none

BRI is veel beter dan BMI Plus: Hoe bereken ik mijn BRI

ahead-upcoming-hunting-season-failed-1075874190

Tweeling sterft arm in arm door elektrocutie.

ANP-556111976

Jan Smit heeft allang een ander en plant een nieuw leven in Spanje

NRG-Stadium-Houston-869x578

Gouverneur Texas dreigt WK te verstoren

xxxl

Ssst – zo kun je stiekem iemands WhatsApp-status bekijken zonder betrapt te worden.

1920_ahnieuwewinkelhoofddorp

Onzichtbare supermarkttrucs: zo doe je slimmer en goedkoper boodschappen.

