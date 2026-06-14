ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VVD-kiezers hebben genoeg van Yeşilgöz

Politiek
door Dirk Kruin
zondag, 14 juni 2026 om 9:09
ANP-560899848

Amsterdam – Het vertrouwen van VVD-kiezers in partijleider Dilan Yeşilgöz is in een half jaar tijd hard onderuitgegaan. Waar in december nog 76 procent van de VVD-stemmers achter haar stond, is dat nu gedaald naar 55 procent. De helft van de eigen achterban vindt dat zij nu of op korte termijn plaats moet maken voor een opvolger. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel.
Onderzoekers wijzen erop dat een gezond vertrouwensniveau doorgaans boven de 80 procent ligt. De terugval volgt op het besluit van Yeşilgöz om na de Tweede Kamerverkiezingen toe te treden tot een minderheidskabinet met D66 en CDA, waarin zij minister van Defensie en vicepremier werd in het kabinet-Jetten.

Kritiek uit eigen kring

De kritiek uit eigen gelederen is scherp. Een VVD-stemmer verwoordt het zo: "In de huidige coalitie laat zij haar stem, waar de VVD voor staat, te weinig horen. Ze gaat te veel mee met D66 en CDA, naar links toe." Een ander vraagt zich af of het leiderschap haar wel past: "Ze is beter op haar plek als minister of staatssecretaris, maar heeft te weinig macht en charisma als partijleider." Er zijn ook positieve geluiden – sommige kiezers prijzen haar omdat ze "voor haar mening staat en durft in te grijpen in pijnlijke dossiers".

Karremans favoriet als opvolger

Gevraagd naar een mogelijke opvolger is de achterban verdeeld. Minister van Infrastructuur Vincent Karremans is met 35 procent favoriet, gevolgd door fractievoorzitter Ruben Brekelmans (27 procent). Minister van Financiën Eelco Heinen krijgt steun van 8 procent van de ondervraagde VVD-kiezers (NL Times).

Lees ook

De VVD gaat vandaag voor de zesde keer op rij de verkiezingen verliezenDe VVD gaat vandaag voor de zesde keer op rij de verkiezingen verliezen
Heeft Dilan Yesilgöz haar studie ook niet afgemaakt?Heeft Dilan Yesilgöz haar studie ook niet afgemaakt?
Dilan Yesilgoz en haar eindeloze reeks van onwaarheden (deel 2)Dilan Yesilgoz en haar eindeloze reeks van onwaarheden (deel 2)
Wat Dilan Yesilgoz gisteren vergat te vertellen over haar vlucht en komst in NederlandWat Dilan Yesilgoz gisteren vergat te vertellen over haar vlucht en komst in Nederland
VVD onder leiding van Yeşilgöz op weg naar historische nederlaagVVD onder leiding van Yeşilgöz op weg naar historische nederlaag
loading

POPULAIR NIEUWS

150674637_m

Nieuwe studie veegt hardnekkige slaapkamermythe van tafel

in-haantjes-worstelen-vier-jeugdvrienden-allemaal-op-hun-eigen

6 Netflix-titels die je dit grijze weekend niet mag missen

Scherm­afbeelding 2026-06-13 om 06.34.11

Natuurlijke Ozempic: waarom een ei met olijfolie geen afslankprik is

liefde_kleine_gebaren_symbolisch

7 kleine acties die je relatie kunnen versterken

shutterstock_2652006843

Emigratie? Toronto telt 42 moorden, Chicago 400: waarom Canada plots het ‘echte’ Amerika is

generated-image

Met pensioen in Europa: in welk land leef je het beste van je oude dag?

Loading