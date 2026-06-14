VVD-kiezers hebben genoeg van Yeşilgöz

Amsterdam – Het vertrouwen van VVD -kiezers in partijleider Dilan Yeşilgöz is in een half jaar tijd hard onderuitgegaan. Waar in december nog 76 procent van de VVD-stemmers achter haar stond, is dat nu gedaald naar 55 procent. De helft van de eigen achterban vindt dat zij nu of op korte termijn plaats moet maken voor een opvolger. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel

Onderzoekers wijzen erop dat een gezond vertrouwensniveau doorgaans boven de 80 procent ligt. De terugval volgt op het besluit van Yeşilgöz om na de Tweede Kamerverkiezingen toe te treden tot een minderheidskabinet met D66 en CDA, waarin zij minister van Defensie en vicepremier werd in het kabinet-Jetten

Kritiek uit eigen kring

De kritiek uit eigen gelederen is scherp. Een VVD-stemmer verwoordt het zo: "In de huidige coalitie laat zij haar stem, waar de VVD voor staat, te weinig horen. Ze gaat te veel mee met D66 en CDA, naar links toe." Een ander vraagt zich af of het leiderschap haar wel past: "Ze is beter op haar plek als minister of staatssecretaris, maar heeft te weinig macht en charisma als partijleider." Er zijn ook positieve geluiden – sommige kiezers prijzen haar omdat ze "voor haar mening staat en durft in te grijpen in pijnlijke dossiers".

Karremans favoriet als opvolger