Met pensioen in Europa: in welk land leef je het beste van je oude dag?

Steeds meer Nederlanders dromen ervan om na hun pensioen de grens over te steken. Weg uit de regen, richting zon, lagere kosten en een relaxter tempo. Maar welk Europees land is nu écht het beste om je oude dag door te brengen? Het eerlijke antwoord: er is geen one‑size‑fits‑all. Wel zijn er een paar duidelijke favorieten, afhankelijk van wat jij het belangrijkste vindt: koopkracht, klimaat, zorg of nabijheid van Nederland.

In dit artikel lees je waarom Portugal zo vaak als nummer één wordt genoemd, welke landen daar vlak achter zitten, en welk profiel bij welke bestemming past.

Waar moet je op letten bij een pensioenland?

Voordat je verliefd wordt op een idyllisch kustplaatsje, is het handig om systematisch te kijken naar een aantal harde factoren. De belangrijkste criteria:

Kosten van levensonderhoud: huur/koopprijzen, boodschappen, energie, zorg, verzekeringen, uit eten.

Zorgsysteem: kwaliteit van ziekenhuizen en huisartsen, bereikbaarheid, wachttijden, verzekering voor expats.

Belasting en regelgeving: dubbele belasting, pensioenheffing, lokale inkomstenbelasting, vermogensbelasting, verblijfsrechten voor EU‑burgers.

Klimaat en leefbaarheid: aantal zonuren, temperatuur, luchtkwaliteit, natuur, drukte, toerisme.

Veiligheid en rechtsstaat: criminaliteitscijfers, politieke stabiliteit, mate van corruptie, bescherming van eigendomsrechten.

Taal en integratie: spreek je de taal (of Engels) voldoende om je weg te vinden bij artsen, gemeente en buren?

Wie die factoren naast elkaar legt, komt in Europa steeds weer bij dezelfde topkandidaten uit: Portugal, Spanje en Frankrijk, met daarnaast Griekenland en een aantal Oost‑Europese landen voor wie extra koopkracht zoekt.

Portugal: kampioen koopkracht, zon en levenskwaliteit

Portugal prijkt de laatste jaren structureel bovenaan internationale lijstjes met beste pensioenlanden ter wereld. Dat is geen toeval. Een paar redenen:

Lage tot gematigde kosten van levensonderhoud: buiten de grote steden kun je voor Nederlandse begrippen betaalbaar wonen, met lagere prijzen voor eten, drinken en diensten.

Mild klimaat en veel zon: vooral in de Algarve en langs de kust heb je zachte winters en lange, zonnige zomers.

Goede zorg: Portugal heeft een publiek zorgsysteem dat door expats vaak als degelijk en toegankelijk wordt ervaren, met daarnaast een groeiend aanbod aan privéklinieken.

Relatief veilige en relaxte samenleving: lagere criminaliteit dan in veel andere Zuid‑Europese landen en een vriendelijk, laid‑back leefritme.

Voor iemand met een gemiddeld tot bovengemiddeld Nederlands pensioen betekent dat: meer ruimte, vaker uit eten, en toch geld overhouden aan het eind van de maand. Zeker in regio’s als de Silver Coast of het binnenland leef je ruimer dan in de Randstad.

Let wel: de ooit extreem gunstige fiscale regimes voor buitenlandse gepensioneerden zijn de afgelopen jaren aangescherpt. Reken dus niet blind op oude beloftes over zeer lage belasting. Laat je vooraf goed adviseren over de gevolgen voor jouw specifieke pensioensituatie.

Spanje: zon, sociale leven en sterke zorg

Spanje is waarschijnlijk de populairste pensioenbestemming voor Nederlanders, en dat is goed te verklaren. Het land biedt een aantrekkelijke mix van klimaat, infrastructuur en levensstijl.

Zon en zee: regio’s als Costa Blanca, Costa del Sol en Andalusië bieden lange zomers en veel strand, met ook in de winter vaak aangename temperaturen.

Sterk publiek zorgsysteem: Spanje staat in internationale rankings hoog op zorgkwaliteit. Expats die er permanent wonen en er sociaal verzekerd zijn, kunnen goed terecht.

Levendige expatgemeenschappen: in populaire kustgebieden is het bijna moeilijk om géén Nederlanders, Belgen en Duitsers tegen te komen. Dat maakt integratie praktischer, al kan het ook in een “expatbubbel” resulteren.

Betaalbare kosten buiten de hotspots: Barcelona en Madrid zijn flink duurder, maar in kleinere steden en dorpen liggen de prijzen een stuk lager.

Voor wie vooral zon zoekt, maar niet per se fiscaal wil optimaliseren, is Spanje een zeer logische keuze. Het land is bovendien goed bereikbaar met directe vluchten naar Nederland, wat belangrijk is als je regelmatig terug wilt voor familiebezoek of medische afspraken.

Frankrijk: topzorg, nabijheid en herkenbare cultuur

Frankrijk is misschien minder “exotisch” dan Portugal of Spanje, maar voor veel Nederlandse gepensioneerden juist daarom aantrekkelijk. Het grote voordeel: het voelt vertrouwd én ligt dichtbij.

Uitstekende gezondheidszorg: het Franse zorgsysteem behoort tot de beste ter wereld, met goede ziekenhuizen, specialisten en huisartsenzorg.

Grote regionale verschillen in kosten: de Côte d’Azur en Parijs zijn duur, maar in regio’s als Bretagne, Normandië, de Dordogne of delen van Zuidwest‑Frankrijk kun je relatief betaalbaar wonen.

Bereikbaarheid: je stapt in de auto of trein en bent binnen een dag terug in Nederland – handig als je kleinkinderen niet te ver uit het oog wilt verliezen.

Bekende cultuur: de stap qua taal en cultuur is kleiner dan naar bijvoorbeeld Griekenland of Oost‑Europa, zeker als je al een beetje Frans spreekt.

Frankrijk is vooral interessant voor gepensioneerden die comfort, zorgkwaliteit en nabijheid belangrijker vinden dan maximale zon of de allerlaagste prijzen.

Griekenland en Zuid‑Europa: maximaal zon, lage kosten

Wie droomt van een leven tussen olijfbomen en azuurblauwe zee, komt al snel in Griekenland uit. De laatste jaren staat het land opvallend vaak in lijstjes met zonnige pensioenbestemmingen.

Zeer zonnig klimaat: lange, hete zomers en milde winters, vooral op eilanden en in zuidelijke regio’s.

Relatief lage kosten, zeker buiten toeristische hotspots: huur en boodschappen kunnen fors lager uitvallen dan in West‑Europa.

Relaxte levensstijl: “siga siga” – rustig aan – is niet voor niets een Grieks motto.

Daar staan ook uitdagingen tegenover: bureaucratie, soms minder voorspelbare overheid en een groter verschil in zorgkwaliteit tussen regio’s. Bovendien is de afstand tot Nederland groter dan bij Frankrijk of Noord‑Spanje, en zijn directe vluchten buiten het hoogseizoen beperkter.

Voor wie echter bereid is zich aan te passen aan een andere mentaliteit, kan Griekenland een waar pensioenparadijs zijn.

Oost‑Europa: extreem veel waar voor je geld

Ook in delen van Oost‑Europa – denk aan bijvoorbeeld Bulgarije of bepaalde regio’s in Hongarije of Kroatië – kun je als Nederlandse gepensioneerde een zeer hoge koopkracht ervaren.

Lage huur- en koopprijzen: huizen en appartementen zijn buiten de toeristische centra vaak aanzienlijk goedkoper dan in West‑Europa.

Lagere dagelijkse kosten: uit eten, openbaar vervoer en diensten zijn vaak zeer betaalbaar.

Opkomende expatgemeenschappen: vooral in kust- en historische steden ontstaan kleine maar groeiende buitenlandse gemeenschappen.

Daartegenover staan een grotere taalbarrière, soms minder robuuste rechtsstaat en wisselende zorgkwaliteit. Voor een deel van de gepensioneerden is die trade‑off acceptabel; anderen vinden het te veel onzekerheid.

En Nederland dan? Blijven is óók een optie

Te midden van alle zonnige plaatjes is het goed om te benoemen: blijven in Nederland is voor veel mensen de rationeel beste keuze, zeker bij een bescheiden pensioen of complexe zorgbehoefte.

Zeer sterke zorg en sociale zekerheid.

Geen gedoe met dubbele belasting, verzekeringen of verblijfsstatus.

Familie, vrienden en vertrouwde taal dicht in de buurt.

De keerzijde kennen we: hoge woonlasten, belastingdruk, drukke steden en – natuurlijk – het klimaat. Maar voor wie zekerheid en eenvoud het zwaarst laat wegen, kan de rekensom toch in het voordeel van Nederland uitvallen.

Welk land past bij welk type gepensioneerde?

Uiteindelijk draait de keuze minder om “wat is het beste land?” en meer om “wat is het beste land voor míj?”. Een grove indeling:

De koopkrachtmaximaliseerder. Kies voor: Portugal, Spanje, bepaalde delen van Griekenland of Oost‑Europa.Kenmerken: wil met hetzelfde pensioen veel ruimer leven, vindt lagere vaste lasten belangrijk en is bereid zich aan te passen aan een andere cultuur.

De zonaanbidder: Kies voor: Zuid‑Spanje, Algarve in Portugal, Griekenland.Kenmerken: klimaat is doorslaggevend, accepteert iets hogere reiskosten en grotere afstand tot familie.

De zekerheidzoeker: Kies voor: Nederland, Frankrijk, eventueel België of Duitsland. Kenmerken: hecht veel waarde aan zorgkwaliteit, rechtszekerheid, duidelijke regelgeving en nabijheid van kinderen en kleinkinderen.

De levensgenieter met thuisbasis: kies voor Nederland als uitvalsbasis, met lange overwinteringen in Spanje of Portugal (huur/airbnb in plaats van emigratie).Kenmerken: wil flexibiliteit behouden, geen definitieve emigratie, maar wel de winterzon opzoeken.

Praktische tips als je echt wilt emigreren

Droom je niet alleen, maar overweeg je serieus de stap? Dan maken deze stappen veel uit: