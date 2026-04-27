Reuters: NAVO overweegt niet meer elk jaar top te organiseren

Samenleving
door anp
maandag, 27 april 2026 om 19:09
BRUSSEL (ANP) - De NAVO overweegt om niet meer ieder jaar een top te organiseren, vertellen ingewijden aan persbureau Reuters. Die grote bijeenkomsten zijn sinds het begin van de tweede presidentstermijn van Donald Trump onder grote spanning komen te staan. Trump levert geregeld kritiek op het optreden van zijn bondgenoten en heeft gedreigd de Verenigde Staten helemaal terug te trekken uit de alliantie.
Twee van de bronnen zeggen tegen Reuters dat het idee om minder toppen te houden te maken heeft met de opstelling van Trump. Anderen verklaren dat er ook andere redenen meespelen. Zo zouden de jaarlijkse toppen zorgen voor een hoge druk om ieder jaar tastbare resultaten te bereiken.
Trump uit al langer zijn onvrede over het functioneren van de NAVO, maar begin dit jaar liepen de spanningen extra op toen Trump dreigde Groenland in te lijven. Na het begin van de oorlog in Iran viel hij ook regelmatig uit tegen Europese bondgenoten die in zijn ogen te weinig hulp boden.
191702428 l normal none

ahead-upcoming-hunting-season-failed-1075874190

ANP-556111976

xxxl

1920_ahnieuwewinkelhoofddorp

NRG-Stadium-Houston-869x578

