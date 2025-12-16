Gezichten van sigarettenkopers stiekem gescand in tankstations

In tientallen vestigingen van pompstation Esso worden de gezichten van bezoekers die sigaretten kopen, gescand met een apparaat op basis van kunstmatige intelligentie (AI), zonder dat zij daarover worden ingelicht. Dat blijkt uit een inventarisatie van De Telegraaf. Het apparaat maakt een scan en bepaalt aan de hand van de gelaatstrekken of iemand minimaal 18 jaar is.

Sinds 1 oktober van dit jaar is er een strengere leeftijdscontrole op tabaksverkoop in tankstations. Iedereen moet zich legitimeren, ongeacht de leeftijd. Dat wordt 100 procentscontrole genoemd. Het idee voor die 100 procentscontrole komt van brancheorganisatie Bovag. Als iedereen zich consequent moet legitimeren, voorkomt dat onvrede en agressie tegenover het personeel, aldus Bovag.