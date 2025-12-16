ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gezichten van sigarettenkopers stiekem gescand in tankstations

Tech, AI, auto
door Redactie
dinsdag, 16 december 2025 om 15:40
COMBO - GEZICHTSCAN
In tientallen vestigingen van pompstation Esso worden de gezichten van bezoekers die sigaretten kopen, gescand met een apparaat op basis van kunstmatige intelligentie (AI), zonder dat zij daarover worden ingelicht. Dat blijkt uit een inventarisatie van De Telegraaf. Het apparaat maakt een scan en bepaalt aan de hand van de gelaatstrekken of iemand minimaal 18 jaar is.
Sinds 1 oktober van dit jaar is er een strengere leeftijdscontrole op tabaksverkoop in tankstations. Iedereen moet zich legitimeren, ongeacht de leeftijd. Dat wordt 100 procentscontrole genoemd. Het idee voor die 100 procentscontrole komt van brancheorganisatie Bovag. Als iedereen zich consequent moet legitimeren, voorkomt dat onvrede en agressie tegenover het personeel, aldus Bovag.
Bron: De Telegraaf

Lees ook

Elke sigaret kost je 20 minuten van je leven: dat is veel meer dan gedachtElke sigaret kost je 20 minuten van je leven: dat is veel meer dan gedacht
RIVM wil saaie e-sigaret, om gebruik door jongeren te bestrijdenRIVM wil saaie e-sigaret, om gebruik door jongeren te bestrijden
Kamer steunt NSC-plan: sigaret al in 2028 alleen in tabakszaakKamer steunt NSC-plan: sigaret al in 2028 alleen in tabakszaak
loading

POPULAIR NIEUWS

1600x900

Hoe oud kan een mens maximaal worden?

ANP-65489936

Binnenkort betaal je niet meer met iDeal, maar met Wero: zo werkt het

182088189_m

Deze simpele trucjes kunnen je brein 8 jaar jonger maken

schermafbeelding 2023 10 28 om 064919

Flashback : Dilan Yesilgoz: Ik blijf maximaal acht jaar premier

adazdazdzadad

Op deze planeet raast de wind aan 100.000 kilometer per uur en regent het metaal

ANP-428090566

Waarom ADHD bij vrouwen zo lastig te herkennen is

Loading