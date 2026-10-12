Is Nederland nou echt zo duur? Een brede prijsvergelijking

Wie op vakantie gaat, komt vaak terug met het gevoel dat alles in Nederland duurder is. Klopt dat? Voor sommige producten zeker. Bij tanken en roken hoort Nederland bij de duurste landen van Europa. Maar er zijn ook een aantal verrassende meevallers te noteren.

Tanken

Bij de pomp betaal je de hoofdprijs. Volgens de Weekly Oil Bulletin van de Europese Commissie kostte een liter Euro 95 eind september gemiddeld €2,45 in Nederland. Alleen in Denemarken was het duurder, met €2,62. In Malta tank je al jaren voor €1,34, ruim een euro per liter minder. Ook Polen, Bulgarije en Hongarije blijven ver onder de Nederlandse prijs.

Sigaretten

Ook rokers moeten flink in de buidel tasten. Een pakje kost in Nederland inmiddels zo'n €13,50, een jaar geleden was dat nog €12,50. Binnen de EU zijn sigaretten alleen in Frankrijk en Ierland duurder. Ierland spant de kroon met zo'n €19 per pakje.

Dure boodschappen

De Consumentenbond vergeleek vorig jaar 130 veelgekochte producten bij supermarkten in de buurlanden. Gemiddeld was dezelfde boodschappenkar in België 12 procent goedkoper, in Duitsland 15 procent en in Frankrijk zelfs 20 procent. Bij A-merken liep het verschil zelfs op tot 25 à 28 procent. Een fles Fanta kostte hier €2,61, in Frankrijk €1,62. Een pak spaghetti van het huismerk kostte in België 59 cent, hier 94 cent.

CBS ziet het anders

Het CBS kwam dit voorjaar tot een andere conclusie. Kijk je naar de prijzen die mensen werkelijk betalen, dan is Nederland gemiddeld juist iets goedkoper dan België en Duitsland. Dit komt omdat we zo enorm van aanbiedingen houden in Nederland. Een pot appelmoes die er in het schap duur uitziet, ligt de week erna vaak in de bonus. Wie een beetje oplet bij het inkopen, hoeft dus niet over de grens voor kleine prijsjes.

Stroom

Nederlanders klagen graag over hun energierekening, maar in de buurlanden is stroom duurder. Volgens vergelijkingssite Selectra betaal je hier nu ongeveer 27 cent per kilowattuur, in België bijna 35 cent en in Duitsland bijna 40 cent. Volgens Eurostat zijn de belastingen op stroom voor Nederlandse huishoudens per saldo zelfs negatief, door de belastingkorting op de energierekening.

Drank

Volgens Eurostat zitten de Nederlandse alcoholprijzen exact op het Europese gemiddelde. Wie echt goedkoop wil drinken, gaat naar Duitsland, Italië of Oostenrijk. Wie in Finland, Noorwegen of IJsland een biertje bestelt, moet diep in de buidel tasten.

Het totaalplaatje

Over de hele linie is Nederland duurder dan gemiddeld, maar geen uitschieter. Volgens Eurostat is Denemarken het duurste EU-land, met prijzen 40 procent boven het gemiddelde. Bulgarije is het goedkoopst, met prijzen 37 procent eronder. Nederland zit daar ergens tussenin, maar wel aan de dure kant.

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