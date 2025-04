Spotify investeert in productie Nederlandstalige audioboeken

AMSTERDAM (ANP) - Muziekstreamingdienst Spotify gaat investeren in de productie van Nederlandstalige audioboeken, omdat het aanbod nu nog erg klein is. Het gaat om een bedrag van 1 miljoen euro. Dit geld wordt deels ook gebruikt voor de productie van Franstalige audioboeken.

"De investering is bedoeld als een steun in de rug van auteurs en uitgevers", meldt Spotify maandag. De nieuwe audioboeken zullen straks ook op andere platforms te beluisteren zijn.

Sinds de introductie van audioboeken in Nederland en België in oktober vorig jaar, ziet de streamingdienst naar eigen zeggen een gemiddelde maandelijkse groei van 12 procent in zowel luisteraars als luistertijd. Het huidige aanbod is echter vrij beperkt. "Van de catalogus van 209.000 fysieke Nederlandse boeken, zijn er slechts ongeveer 15.000 beschikbaar als audioboek."