Dokters Bolsonaro verwachten langdurig herstel na buikoperatie

BRASILIA (ANP/RTR) - De dokters van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro verwachten dat zijn herstel "niet snel" zal gaan. Bolsonaro werd zondag geopereerd aan zijn buik en ligt nog op de intensive care van het ziekenhuis. Daar moet hij blijven tot hij volledig is hersteld.

Volgens de artsen moeten de eerste 48 uur na de operatie uitwijzen hoe spoedig zijn situatie verbetert. De dokters zijn in elk geval tevreden met hoe zijn toestand zich de eerste twaalf uur heeft ontwikkeld. Bolsonaro zou wakker en bij kennis zijn en grapjes maken.

De ingreep was volgens de dokters "extreem complex", doordat de oud-president in het verleden vaker is geopereerd aan zijn buik. Bolsonaro is in 2018 neergestoken in zijn buik en heeft sindsdien regelmatig problemen met zijn darmen. Dit keer had hij een obstructie die "ondraaglijke pijn" veroorzaakte, verklaarde zijn vrouw.