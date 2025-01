Tata Steel onderzoekt bouw goedkopere en duurzamere windmolens

VELSEN (ANP) - Tata Steel Nederland doet samen met de TU Delft onderzoek naar de bouw van nieuwe windmolens die duurzamer, goedkoper en veel langer meegaan dan de huidige modellen. Op dit moment is het onderzoek nog in volle gang en wordt ook intensief samengewerkt met partijen in de windmolenmarkt. Doel is om in 2027 van start te gaan met een proef voor de bouw van een 'groenere' windmolen.

De huidige windmolens zijn gemaakt van zeer dik staal. Tata Steel Nederland is gespecialiseerd in dunner staal op rol. Dat platgewalste staal wordt gebruikt voor auto's, wasmachines en voedselblikken. Windmolens worden gemaakt van 4 tot 10 centimeter dikke staalplaten, die tot ringen zijn gelast en vervolgens worden gestapeld. Tata Steel wil dat veranderen.

Samen met diverse onderzoeksinstellingen en andere partners onderzoekt het staalconcern hoe de nieuwe generatie windmolens even sterk gebouwd kan worden, met minder staal en met een langere levensduur. De huidige generatie windmolens gaat ongeveer vijftien tot twintig jaar mee. Voor de nieuwe windmolens wordt een levensduur van meer dan dertig jaar nagestreefd. Ook moet de nieuwe generatie windmolens geschikt zijn voor zowel op land als op zee.