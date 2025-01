Inspectie tientallen viaducten om mogelijk verzwakte constructie

Rond de honderd snelwegviaducten en -bruggen hebben mogelijk een verzwakte constructie, waardoor ze een risico vormen voor het verkeer. Dat komt naar voren uit onderzoek van Rijkswaterstaat, bevestigde een woordvoerder na berichtgeving vrijdag van De Telegraaf. Deze viaducten en bruggen hebben een zogeheten tand-nokconstructie, een bepaalde manier om betondelen met elkaar te verbinden. Door de inwerking van strooizout en een probleem met de stalen wapening in het beton zijn ze sneller verzwakt dan gepland.

Rijkswaterstaat heeft zeventien van deze viaducten en bruggen hoog op de prioriteitenlijst gezet. Die worden versneld geïnspecteerd en aangepakt. Het gaat onder meer om het viaduct Kamperhoekweg in de A6, de bruggen over de Naardertrekvaart in de A1, het Prins Clausplein (A4/A12) en het viaduct Tolsestraat in de A15.

Sinds half december mag er al geen zwaar vrachtverkeer meer over de A12-viaducten in knooppunt Velperbroek, ten oosten van Arnhem. Ook die hebben de tand-nokconstructie. Rijkswaterstaat gaat daar de komende maanden ondersteuningsconstructies plaatsen.

De Nelson Mandelabrug in Zoetermeer over de A12 had ook zo'n tand-nokconstructie. In december 2022 werd die brug op stel en sprong afgesloten en ontmanteld, omdat er instortingsgevaar was door scheuren.