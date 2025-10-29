Telecombedrijven stoppen met hoge roamingkosten op Noordzee

ROTTERDAM (ANP) - De tijd dat je op een veerboot op de Noordzee goed moet opletten voor hoge roamingkosten komt ten einde. Grote telecombedrijven schrappen de aparte roamingkosten voor het Noordzeegebied.

Bij KPN gelden met ingang van november al dezelfde tarieven als op het vasteland, maakte KPN woensdag bekend. Rivaal Odido deed vorige maand een vergelijkbare aankondiging. Daar gaat de wijziging in per 1 januari.

Sinds 2017 kun je in andere EU-landen bellen, sms'en en internetten vanuit je Nederlandse bundel. Maar het Noordzeegebied vormde een uitzondering en viel buiten de zogenoemde Roam Like at Home-afspraken. Wie op zee per ongeluk roaming aan had staan, kon te maken krijgen met flinke kosten.

Zowel KPN als Odido heeft dit opgelost door een samenwerking met de maritieme provider Tampnet. Volgens de telecombedrijven zullen ook Nederlandse werknemers op offshoreplatforms hiervan profiteren. De verwachting is dat meer providers het voorbeeld volgen.