Flashback : Dilan Yesilgoz: Ik blijf maximaal acht jaar premier

Politiek
door Redactie
dinsdag, 16 december 2025 om 6:00
schermafbeelding 2023 10 28 om 064919
Twee jaar geleden was dit logisch nieuws: Als VVD-leider Dilan Yeşilgöz tot premier wordt gekozen, blijft ze dat maximaal acht jaar. Ze vindt dat premier Mark Rutte te lang is blijven zitten als minister-president, schrijft het AD.
Dilan Yeşilgöz vindt 'terugkijkend' en 'met de kennis van nu' dat Rutte na de coronapandemie het stokje beter had kunnen overdragen aan een ander, zegt ze tegen het AD. Rutte is de langstzittende premier ooit, hij zit er sinds oktober 2010.
Yeşilgöz vond Rutte een goede premier. "Mark heeft ons door de financiële crisis en de coronacrisis geloodst." Maar dat hij zo lang aanbleef, heeft er volgens haar wel voor gezorgd dat hun partij het VVD-profiel verloor. "Je kunt niet van iemand verwachten dat hij het land bij elkaar houdt door verschillen opzij te schuiven en daarna de partij weer met kleur op de wangen vooruithelpt."
