Nederlandse in Spanje vast om seksuele uitbuiting kinderen

De Spaanse politie heeft een Nederlandse vrouw aangehouden die in eigen land wordt gezocht voor het seksueel uitbuiten van minderjarigen, bezit van kinderporno, mensenhandel, drugshandel en vrijheidsberoving. De krant El País meldt dat de vrouw nu ook wordt verdacht van het achterlaten van kinderen.

De vrouw was volgens de krant op de vlucht geslagen, samen met haar eigen kinderen van 12 en 13 jaar, over wie ze de voogdij was verloren. Ze had ook nog twee andere Nederlandse tieners van 16 en 17 jaar meegenomen, die eerder in hetzelfde opvangcentrum als haar kinderen verbleven.

Het onderzoek in Spanje begon toen agenten de 13-jarige dochter van de vrouw samen met de 17-jarige op straat hadden aangetroffen. Ze waren volgens El País door de vrouw achtergelaten. Uiteindelijk werd de voortvluchtige Nederlandse opgepakt in Alcossebre, een badplaats aan de oostkust van Spanje. Ze is vastgezet in afwachting van een overleveringsprocedure.