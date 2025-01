Tesla daalt op Wall Street na opdracht Trump over stekkerauto's

NEW YORK (ANP) - Tesla behoorde dinsdag tot de dalers op Wall Street. Donald Trump, sinds maandag weer president van de Verenigde Staten, heeft zijn regering opgedragen te kijken of subsidies voor elektrische voertuigen en ander beleid dat deze voertuigen bevoordeelt, afgeschaft kunnen worden. Het aandeel van Tesla, waarvan Trump-adviseur Elon Musk de topman is, zakte 0,6 procent.

De richtlijn is onderdeel van een breed presidentieel besluit over energie. Daarin wordt steun voor elektrische voertuigen omschreven als "slecht doordachte, door de overheid opgelegde marktverstoring". Ook andere fabrikanten van elektrische voertuigen lieten minnen zien. Rivian Automotive en Lucid Group daalden tot bijna 7 procent.

De Dow-Jonesindex sloot 1,2 procent in de plus op 44.025,81 punten. De brede S&P 500-index klom 0,9 procent naar 6049,24 punten. Techgraadmeter Nasdaq eindigde 0,6 procent hoger op 19.756,78 punten.