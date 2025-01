Mike Tyson en Squid Game helpen Netflix aan record abonneegroei

LOS GATOS (ANP/BLOOMBERG) - Streamingdienst Netflix heeft 2024 afgesloten met de grootste kwartaalgroei in aantal abonnees ooit. Mede dankzij de live-uitzending van de bokswedstrijd tussen Mike Tyson en Jake Paul in november en het nieuwe seizoen van de populaire serie Squid Game, verwelkomde Netflix afgelopen kwartaal 18,9 miljoen betalende klanten.

Dit is meer dan het dubbele van wat kenners op Wall Street in doorsnee hadden voorzien. Het totale aantal Netflix-abonnees komt daardoor wereldwijd boven de 300 miljoen. Het vorige record wat betreft klantenaanwas stond op 15 miljoen en dateerde uit het eerste kwartaal van 2020, toen de coronapandemie net was uitgebroken.

Dit is de laatste keer dat Netflix kwartaalcijfers over het aantal abonnees rapporteert. De top van het bedrijf wil dat beleggers zich meer gaan richten op financiële indicatoren zoals de omzet en de winst. Het bedrijf heeft de omzet afgelopen kwartaal met 16 procent zien toenemen tot 10,2 miljard dollar. Dat was de sterkste stijging sinds eind 2021. Netflix heeft tevens zijn omzetverwachting voor 2025 opgeschroefd.