Tesla kondigt aandeelhoudersvergadering aan na druk investeerders

AUSTIN (ANP/RTR) - De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Tesla vindt plaats op 6 november. De elektrische autofabrikant heeft dat donderdag aangekondigd, een dag nadat een groep investeerders had aangedrongen op het vaststellen van een datum.

De laatste vergadering werd gehouden in juni 2024. Sindsdien is er veel gebeurd, zoals de openlijke ruzie tussen Tesla's topman Elon Musk en de Amerikaanse president Donald Trump en een daling in de verkopen door een verouderd modelaanbod. Investeerders vrezen bovendien dat de politieke ambities van Musk Tesla kunnen schaden. Musk kondigde recent de oprichting van de American Party aan, een nieuwe politieke partij in de Verenigde Staten.

Woensdag heeft een groep van 27 belangrijke Tesla-aandeelhouders een brief gestuurd waarin ze het bedrijf aansporen om een datum vast te stellen, verwijzend naar wettelijke verplichtingen die Tesla heeft.

De aandelen van Tesla zijn 38 procent in waarde gedaald sinds ze afgelopen december een recordhoogte bereikten.