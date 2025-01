Topman defensieconcern Leonardo wil Europees defensiefonds

MÜNCHEN (ANP/DPA) - De topman van het Italiaanse defensieconcern Leonardo wil dat er een Europees fonds komt voor uitgaven aan defensie in plaats van nationale budgetten. Dat is efficiënter, stelde topman Roberto Cingolani van een van de grootste defensiebedrijven van de wereld.

Europese landen investeren volgens hem wel aanzienlijk in defensie. "Het gaat er niet om hoeveel we investeren, maar hoe we investeren", zei hij donderdag in de Duitse krant Süddeutsche Zeitung. Daarbij gaf hij aan dat dit niet binnen een dag geregeld is, maar dat het geen tien jaar zou moeten duren.

Ook pleitte hij voor het promoten van Europese samenwerkingsverbanden om "Europese giganten" te creëren. Europese defensiebedrijven kunnen dan beter opboksen tegen Amerikaanse concurrenten, die vaak veel groter zijn, beredeneerde Cingolani, die ook minister voor Ecologische Transitie is geweest in Italië.