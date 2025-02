Trump beschadigt de Amerikaanse economie: 'Is dit het begin van de Trump-recessie?'

Donald Trump is behoorlijk in de weer om Amerika weer groot te maken. Dat leidt tot van alles, maar nog niet tot een betere Amerikaanse economie.

Hij is er net, dus het kan nog allemaal heel mooi worden voor Amerikanen, maar de eerste tekenen zijn niet bemoedigd. Joe Biden liet een geoliede economie achter, met als enige smet de inflatie. Die inflatie lijkt verder te stijgen, verwachten Amerikaanse economen. Dan is er de werkgelegenheid. Die is onder Biden vier jaar lang toegenomen. Verwacht wordt dat er meer werkloosheid voor de deur staat. Rn de beurskoersen zakken weg: alleen de laatste week al met bijna 5 procent. Econoom en analist van Business Insider Neil Dutta verwacht zelfs een recessie.

De belangrijkste beursindicator van de VS, de S&P 500, is de afgelopen dagen gedaald, omdat zorgen over de gezondheid van de Amerikaanse economie, aangewakkerd door een stortvloed aan sombere economische cijfers, beleggers wegjagen bij aandelen. Velen vluchten in obligaties en goud.

En dan moet de ravage die zal volgen op de handelsoorlog waar Trump zich op verheugt nog beginnen.

Is dit het begin van de Trump-recessie? Vraagt de Financial Times zich af?

De grootste belegger van de Verenigde Staten, Warren Buffet, vertrouwt de economie en de beurs ook niet. Hij heeft de afgelopen maanden heel veel aandelen verkocht en heeft nu een bedrag van 300 miljard dollar veilig in cash. Kennelijk verwacht het orakel van Omaha dat de koersen behoorlijk gaan dalen.

En dan is er nog Trumps favoriete nepgeld: de bitcoin.