Trump wil niet dat Apple iPhone-productie naar India verplaatst

DOHA (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij Apple-topman Tim Cook heeft gevraagd te stoppen met het bouwen van fabrieken in India voor apparaten bestemd voor de VS. Hij dringt er bij de iPhone-maker op aan om de productie in de Verenigde Staten op te voeren nu het bedrijf zich van China afwendt.

"Ik had gisteren een klein probleempje met Tim Cook", zei Trump over zijn gesprek met de topman van Apple in Qatar, waar hij op bezoek was. "Hij bouwt overal in India. Ik wil niet dat je in India bouwt." Als gevolg van hun gesprek zal Apple volgens Trump "de productie in de Verenigde Staten opvoeren".

Apple reageerde niet op vragen hierover van persbureau Bloomberg. Het bedrijf wilde juist de meeste iPhones die het in de Verenigde Staten verkoopt tegen het einde van volgend jaar uit India importeren. Daarmee versnelt het concern de verschuiving van de productie van China naar andere landen om de risico's van tarieven en geopolitieke spanningen te beperken.