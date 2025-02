Unilever komt oude belofte na met keuze ijsdivisie voor Amsterdam

LONDEN (ANP) - Door de afgesplitste ijsdivisie van Unilever in Nederland te vestigen, komt het voedings- en verzorgingsmiddelenconcern een belofte uit 2020 na aan de Nederlandse regering. Dat zei topman Hein Schumacher in een toelichting op de keuze voor Amsterdam als plaats voor het hoofdkantoor en belangrijkste beursnotering.

Unilever was voorheen deels Nederlands en deels Brits, maar nam bijna vijf jaar geleden het politiek gevoelige besluit om naar het Verenigd Koninkrijk te verhuizen. Daarbij beloofde toenmalig topman Alan Jope dat de divisie voor voedingsmiddelen en snacks in Nederland zou blijven bij een eventuele afsplitsing.

"Mijn voorganger heeft een toezegging gedaan aan de Nederlandse regering over de beursnotering en vestigingsplaats voor de levensmiddelen- en snackdivisie. Dat is niet precies hetzelfde als de ijsdivisie, maar het is natuurlijk wel iets wat we nu hebben meegewogen", zei topman Hein Schumacher.