Xander van der Wulp wordt de nieuwe hoofdredacteur van NOS Sport, meldt de NOS. Van der Wulp is momenteel werkzaam op de politieke redactie van de NOS. In november werd bekend dat Gert-Jaap Hoekman stopte, na ruim een jaar hoofdredacteur te zijn geweest. Hoekman trad aan na een publicatie van de Volkskrant met onthullingen over grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport.