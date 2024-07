Veel meer vrachtwagens gestolen afgelopen half jaar

ZOETERMEER (ANP) - De afgelopen zes maanden zijn opvallend meer zware bedrijfsvoertuigen gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal diefstallen nam met 44 procent toe, meldt de Rijksdienst Wegverkeer (RDW).

Zware bedrijfsvoertuigen zijn voertuigen zwaarder dan 3500 kilo. In het eerste halfjaar van 2024 zijn 56 zware bedrijfsvoertuigen gestolen. Opvallend is dat van de merken Volvo, Renault en Terberg geen enkele vrachtwagen is teruggevonden. De meeste voertuigen worden gestolen in de regio Rotterdam.

Het totale aantal diefstallen van voertuigen bedroeg in het eerste halfjaar van 2024 bijna 10.000. Dat is nagenoeg gelijk aan het eerste halfjaar van 2023. Het aantal gestolen personenvoertuigen is licht gedaald, van 2917 in 2023 naar 2860 in 2024. Diefstal van motorfietsen nam met 12 procent toe.

Het terugvindpercentage van alle voertuigen is stabiel gebleven met 35 procent. Het is daarom belangrijk dat een voertuigeigenaar altijd aangifte doet van het gestolen voertuig, stelt de RDW.