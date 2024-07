TEL AVIV (ANP/RTR) - In de Israëlische stad Tel Aviv is in de nacht van donderdag op vrijdag een dode gevallen bij een explosie. Het Israëlische leger onderzoekt wat er is gebeurd en of er sprake is van een aanval.

Op X zeiden Houthi-rebellen in Jemen dat ze details bekend zullen maken over een militaire operatie die Tel Aviv als doelwit had. Het is niet duidelijk of het om deze explosie gaat.