Visbranche boos over advies Viswijzer om geen makreel te kopen

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse vissector is ontstemd over een advies van Good Fish, de milieuorganisatie achter de Viswijzer, om geen makreel en haring uit de Atlantische Oceaan meer te kopen. Volgens de Viswijzer is het door overbevissing en gebrekkige afspraken in Europa niet langer duurzaam om deze vissen te vangen.

"Wij begrijpen en delen de grote zorgen die er zijn over deze visbestanden, maar de Viswijzer wijkt hiermee af van de huidige wetenschappelijke adviezen. De wijzigingen hebben mogelijk een grote impact op de Nederlandse vissector", stelt de Visfederatie, een brancheorganisatie voor de visverwerkende industrie en visgroothandel.

Volgens de organisatie zijn vooral Noorwegen en de Faeröereilanden verantwoordelijk voor overbevissing, waarvan vissers en consumenten in de EU de dupe zijn.