Vliegbelasting: dit betaal je nu, en zo hoog willen Den Haag en Brussel hem hebben

Wie dit jaar vanaf Schiphol vertrekt, betaalt €30,25 vliegbelasting. Het maakt niet uit of je naar Parijs of naar Bali gaat. Over tien weken is dat afgelopen. Het opvallende: hetzelfde kabinet dat de tarieven nu aanpast, wil eigenlijk helemaal geen Nederlandse vliegbelasting.

Nu: één bedrag voor iedereen

Sinds 2021 betaalt iedere passagier die vanaf een Nederlandse luchthaven vertrekt vliegbelasting. In 2026 is dat €30,25 per persoon per vlucht, waar je ook heen gaat. Het gaat alleen om de heenreis: voor de vlucht terug naar Nederland betaal je deze belasting niet.

Vanaf 2027: afstand telt

Op 1 januari 2027 gaat de afstand meetellen. Dat staat al in de wet:

tot ongeveer 2000 kilometer vanaf Amsterdam: €31,04

2000 tot 5500 kilometer, bijvoorbeeld Egypte en Turkije: €49,87

meer dan 5500 kilometer, bijvoorbeeld Canada, Mexico, Indonesië en Zuid-Afrika: €74,81

Je eindbestemming bepaalt het tarief, ook als je onderweg overstapt. Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint-Eustatius liggen ver weg, maar vallen toch onder het lage tarief.

Een gezin van vier dat naar Thailand vliegt, betaalt straks tot bijna 300 euro vliegbelasting.

Kabinet wil verre tarief omlaag

Het kabinet van D66, VVD en CDA vindt het hoogste tarief te zwaar. In het Belastingplan 2027 stelt het voor om dat tarief te verlagen naar €59,43, net zoveel als het hoogste Duitse tarief. Zo moeten luchtvaartmaatschappijen minder kosten hebben en concurreren ze eerlijker met de buurlanden. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog instemmen.

De andere twee tarieven blijven zoals ze zijn. Ga je naar Egypte of Turkije, dan betaal je 65 procent meer dan nu. Voor een verre reis is het bijna het dubbele, en zonder de verlaging zelfs 147 procent meer.

Rekenvoorbeeld: gezin van vier

Turkije of Egypte: nu €121,00, in 2027 €199,48.Thailand: nu €121,00, in 2027 €237,72 als het kabinetsvoorstel doorgaat. Gaat het niet door, dan is het €299,24.Je betaalt alleen voor de vlucht vanaf Nederland. Bij de vorige wijziging gold het nieuwe tarief ook voor tickets die al eerder gekocht waren.

Den Haag kijkt naar Brussel

Op termijn wil het kabinet af van de Nederlandse vliegbelasting. In het coalitieakkoord staat dat de partijen willen inzetten op één Europese vliegtaks, gelijk in alle EU-landen, in plaats van de nationale tickettaks.

Hoe hoog die Europese taks moet worden, zegt het kabinet niet. Wat zo'n belasting zou opleveren of kosten, is ook nog niet onderzocht. Het kabinet praat met de buurlanden en vertelt de Kamer voor het einde van het jaar hoe die gesprekken gaan.

Den Haag wil een Europese vliegtaks. Brussel heeft er geen voorstel voor.

Wat wil Europa zelf?

In Brussel ligt geen voorstel voor een Europese belasting op vliegtickets. Eerdere pogingen mislukten, en in de huidige plannen voor nieuwe EU-inkomsten zit zo'n belasting niet. Europa probeert de luchtvaart op twee andere manieren te laten betalen:

Belasting op kerosine. In 2021 stelde de Europese Commissie voor om kerosine voor vluchten binnen de EU te belasten. Het bedrag zou in tien jaar oplopen tot ongeveer €0,38 per liter. Alle lidstaten moeten daarmee instemmen, en dat gebeurt niet. In november 2025 mislukte een compromis dat de vrijstelling voor kerosine tot minstens 2035 zou verlengen. Sindsdien ligt het voorstel stil.

Handel in CO2-uitstoot. Sinds 2026 krijgen luchtvaartmaatschappijen geen gratis rechten meer om CO2 uit te stoten op vluchten binnen Europa. In juli 2026 stelde de Commissie voor om vanaf 2029 ook vluchten naar bestemmingen tot ongeveer 5000 kilometer buiten de EU mee te tellen. Verre vluchten, zoals naar New York, blijven erbuiten.

Deze kosten staan niet als vliegbelasting op je ticket. Maatschappijen kunnen ze wel doorberekenen in de prijs.

Wat betekent dit voor jou?

Plan je een verre reis in 2027? Dan hangt jouw vliegbelasting nog af van de stemming in de Kamer. Voor kortere vluchten en reizen naar Egypte of Turkije liggen de bedragen al vast. Eén Europese vliegtaks in plaats van de Nederlandse is voorlopig vooral een wens.