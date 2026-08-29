Vliegbelasting verdubbelt in 2027 voor verre vluchten: zoveel duurder wordt je ticket naar Turkije, Thailand en Suriname

Wie in de winter een verre vakantie boekt, ziet straks een post op de rekening die dit jaar nog minder dan de helft van dat bedrag was. Het gaat niet om de brandstoftoeslag, niet om de stoelreservering en niet om de bagage. Het is de vliegbelasting , en vanaf 1 januari 2027 hangt de hoogte af van hoe ver je vliegt. Voor sommige bestemmingen betekent dat een verdubbeling per persoon; voor andere verandert er niets.

Van één tarief naar drie

Nu betaalt elke vertrekkende passagier hetzelfde: 30,25 euro, of je naar Berlijn gaat of naar Bangkok. Vanaf 2027 komen er drie tarieven, gekoppeld aan je eindbestemming. In prijspeil 2025 zijn dat 29,40 euro, 47,24 euro en 70,86 euro. Die bedragen worden nog geïndexeerd; luchtvaartmaatschappijen rekenen inmiddels met ongeveer 48 en 72 euro per ticket.

Voor een gezin van vier naar Azië loopt alleen de belasting op tot bijna 290 euro.

Turkije: middentarief, ook Antalya

De indeling gaat niet per luchthaven, maar per land, via twee limitatieve lijsten in de wet. Turkije staat op de middenlijst, dus voor Antalya, Istanbul en Bodrum geldt hetzelfde tarief van rond de 48 euro per persoon. Dat is ongeveer zestig procent meer dan dit jaar. Egypte en Marokko vallen in dezelfde categorie.

Thailand en Suriname: het hoogste tarief

Thailand en Suriname staan op geen van beide lijsten en vallen daarmee automatisch in de hoogste categorie: rond de 72 euro per persoon. Paramaribo ligt ruim 7.500 kilometer van Amsterdam en kent geen uitzondering. Voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba geldt die uitzondering wel: die eilanden liggen verder weg, maar horen bij het Koninkrijk en blijven in het laagste tarief.

Een poging om Suriname op de lage lijst te krijgen, sneuvelde in de Tweede Kamer. Het argument was dat familiebezoek al duur genoeg is.

Vliegen naar Curaçao wordt goedkoper belast dan vliegen naar Paramaribo.

Wat je zelf kunt doen

De belasting wordt alleen geheven bij vertrek vanaf een Nederlandse luchthaven. De terugvlucht uit Bangkok of Paramaribo blijft dus onbelast, en de heffing geldt eenmaal per reis. Overstappen helpt niet: bij een aansluitende overstap binnen 24 uur telt je eindbestemming, dus via Istanbul naar Jakarta betaal je het hoogste tarief.

Wel scheelt het aanzienlijk waar je opstapt. In Duitsland is de heffing voor de verste categorie sinds juli 59,43 euro, en voor de middencategorie 33,01 euro. In België gaat de instapbelasting per 2027 naar zeven euro voor vluchten langer dan 500 kilometer. Bijna driekwart van de Nederlanders die vliegt, overweegt daarom vaker vanaf een buitenlandse luchthaven te vertrekken - reken dan wel de trein, de parkeerkosten en het reistijdverlies mee.

De nieuwe tarieven Korte vluchten (EU en tot circa 2.000 kilometer, plus de Caribische delen van het Koninkrijk): 29,40 euro. Middellange vluchten (circa 2.000 tot 5.500 kilometer, waaronder Turkije, Egypte en Marokko): 47,24 euro. Alle overige bestemmingen, waaronder Thailand, Suriname en de Verenigde Staten: 70,86 euro. Bedragen in prijspeil 2025, nog te indexeren. Transferpassagiers zijn vrijgesteld. Ingangsdatum: 1 januari 2027.

Korte vluchten (EU en tot circa 2.000 kilometer, plus de Caribische delen van het Koninkrijk): 29,40 euro. Middellange vluchten (circa 2.000 tot 5.500 kilometer, waaronder Turkije, Egypte en Marokko): 47,24 euro. Alle overige bestemmingen, waaronder Thailand, Suriname en de Verenigde Staten: 70,86 euro. Bedragen in prijspeil 2025, nog te indexeren. Transferpassagiers zijn vrijgesteld. Ingangsdatum: 1 januari 2027.

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