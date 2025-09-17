ECONOMIE
KLM: nieuwe vliegbelasting maakt Nederland duurste EU-land

Economie
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 8:27
anp170925056 1
SCHIPHOL (ANP) - De nieuwe vliegbelasting, zoals aangekondigd op Prinsjesdag, maakt Nederland op alle afstanden het duurste land van de Europese Unie. Daarvoor waarschuwt Marjan Rintel, topvrouw van KLM. "Dit zorgt ervoor dat nog meer Nederlanders de auto pakken om vanuit luchthavens over de grens te gaan vliegen. Dit helpt het klimaat dus niet", stelt Rintel.
Hierdoor nemen volgens haar ook de mogelijkheden af om te blijven investeren in schoner en stiller vliegen. "Nederland prijst zich hiermee volledig uit de markt. Het zet ons netwerk onder druk en raakt daarmee de verbondenheid van Nederland met de rest van de wereld in het hart", vervolgt de bestuursvoorzitter van de luchtvaartmaatschappij.
De verhoging van de vliegbelasting moet vanaf 2027 ongeveer 1,1 miljard euro per jaar opleveren. Volgens KLM betaalt een gezin met twee kinderen nu al 120 euro aan vliegbelasting per vlucht. In België is dit maximaal 10 euro vliegbelasting per vlucht.
