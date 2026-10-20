Zes op de tien Nederlandse volwassenen hebben weleens geprobeerd af te vallen. Voor velen is dat nog het makkelijke deel. Na het afvallen krijg je meer honger en verbrandt je lichaam minder energie, schrijft National Geographic na gesprekken met obesitasartsen.

Een overzicht van 29 langetermijnstudies laat zien dat gemiddeld meer dan de helft van de verloren kilo’s binnen twee jaar terugkomt. Na vijf jaar is dat meer dan 80 procent. Het gaat om kilo’s, niet om mensen die helemaal terug zijn bij af.

Je lichaam verbrandt minder dan je nieuwe gewicht doet verwachten

Jarenlang gold op gewicht blijven als een kwestie van discipline. Maar “als je afvalt, verbrandt je lichaam minder calorieën,” zegt Kimberly Gudzune, medisch directeur van de American Board of Obesity Medicine.

Een kleiner lichaam heeft minder energie nodig, maar het verbruik kan sterker dalen dan het lagere gewicht verklaart. Je hebt dan minder calorieën nodig dan iemand die altijd al zo zwaar was.

Tegelijk verschuiven je hormonen . Je maakt meer ghreline aan, een hormoon dat je honger aanwakkert. Van leptine en peptide YY, twee hormonen die je een vol gevoel geven, maak je juist minder.

Hoe sterk dat doorwerkt, verschilt per persoon. Obesitasonderzoeker Andrés Acosta van de Mayo Clinic noemt het “metabole aanpassingen” waarmee het lichaam “terugvecht”. Ook je brein speelt mee; WEL schreef eerder over waarom je hersenen dol zijn op dik

“We nemen aan dat als je er eenmaal bent, het als bij toverslag zo blijft. Maar helaas is dat echt niet zo.”

Biggest Loser-kandidaten verbrandden zes jaar later 500 calorieën per dag minder

Hoe ver dat kan gaan, zagen Amerikaanse onderzoekers bij veertien deelnemers aan The Biggest Loser, een tv-programma waarin kandidaten met ernstig overgewicht zo veel mogelijk afvallen. In ongeveer dertig weken verloren ze gemiddeld ruim 58 kilo. Zes jaar later zat er gemiddeld 41 kilo weer aan.

Hun ruststofwisseling, de energie die je lichaam verbruikt als je niets doet, bleef laag. Zes jaar na de show verbrandden ze gemiddeld bijna 500 kilocalorieën per dag minder dan bij hun gewicht hoorde, meldden de onderzoekers in 2016 in het vakblad Obesity.

Ook kandidaten die veel kilo’s kwijt bleven, hadden een tragere stofwisseling. De groep was wel klein en de afvalmethode extreem.

Een vast setpoint is nog niet bewezen

Volgens de setpointtheorie houdt je lichaam je gewicht binnen een bepaalde bandbreedte, die in de loop van je leven kan verschuiven. Obesitasartsen zijn het daar niet unaniem over eens.

Het lagere energieverbruik en de hormonale veranderingen zijn beter bewezen, zegt Gudzune. Die passen bij het idee, maar bestaan ook los ervan.

Acosta zoekt het in verschillen per persoon. Hij onderscheidt vier typen, die elkaar kunnen overlappen:

hungry brain: je hebt meer eten nodig voor je vol zit;

hungry gut: kort na het eten heb je alweer honger;

emotional hunger: je eet om met emoties om te gaan;

slow burn: je ruststofwisseling ligt lager dan verwacht.

Behandel je per type, dan kan een patiënt medicijnen krijgen die de onderliggende oorzaak aanpakken, zegt Acosta.

Slanke mensen tellen niet allemaal hun calorieën

Mensen die met hun gewicht worstelen, denken vaak dat slanke mensen hun eten afwegen en elke calorie bijhouden. “Dat klopt totaal niet,” zegt Andrew Kraftson, directeur van het Weight Navigation Program van University of Michigan Health. Hij noemt die vergelijking “een denkfout”, omdat mensen verschillen in biologie, omstandigheden en gezondheid.

Ga je geloven dat je gewicht een karakterzwakte is, dan tast dat je zelfbeeld aan.

“Mensen met hoge bloeddruk, hypertensie of diabetes zeggen we ook niet: ‘Zoek het zelf maar uit.’”

Vraag je huisarts naar twee jaar begeleiding

“Het draait niet alleen om een recept,” zegt Kraftson. Hij pleit voor zorg waarin artsen samenwerken met diëtisten en psychologen. Ook het NHG ziet afslankmiddelen zoals Wegovy als aanvulling binnen een bredere aanpak.

Het tweede jaar draait om volhouden. In het eerste jaar leer je gezonder eten en bewegen, in het tweede jaar hoe je dat vasthoudt, schrijft Thuisarts.nl. Je komt ongeveer twaalf keer met een groep bij elkaar.

In het eerste jaar leer je gezonder eten en bewegen, in het tweede jaar hoe je dat vasthoudt, schrijft Thuisarts.nl. Je komt ongeveer twaalf keer met een groep bij elkaar. Basisverzekering, geen eigen risico. De GLI zit in het basispakket en valt niet onder het verplicht eigen risico, meldt Zorginstituut Nederland. Bij een aanbieder met een contract met je verzekeraar betaal je er dus niets voor.

De GLI zit in het basispakket en valt niet onder het verplicht eigen risico, meldt Zorginstituut Nederland. Bij een aanbieder met een contract met je verzekeraar betaal je er dus niets voor. Voor wie het geldt. Je komt in aanmerking met een BMI vanaf 35. Bij een BMI tussen 25 en 35 moet je buikomvang minstens 88 centimeter (vrouwen) of 102 centimeter (mannen) zijn, of heb je een aandoening die met overgewicht samenhangt, zoals diabetes, artrose of slaapapneu. Je huisarts verwijst je door.

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