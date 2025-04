Vooral kleinverbruiker gas profiteert van lagere energiebelasting

AMSTERDAM (ANP) - Huishoudens die veel stroom verbruiken en weinig gas, profiteren het meest van de belastingverlaging op energie die het kabinet presenteert in zijn voorjaarsnota. Maar wie veel gas verbruikt profiteert veel minder, waarschuwt prijsvergelijker Pricewise na een doorrekening. Tegenover een daling van de belasting op elektriciteit staat namelijk een hogere belasting op gas.

Pricewise vergeleek de belastingen op stroom en gas voor 2026 met de tarieven van dit jaar. De belasting op stroom gaat met 1,24 cent per kilowattuur omlaag, terwijl die op gas stijgt met 2,5 cent per kuub. Ook stijgt het vaste bedrag dat jaarlijks van de energiebelasting afgaat met 5 euro per jaar.

Bij het landelijk gemiddelde verbruik van 2620 kilowattuur stroom en 1140 kuub gas bespaart een huishouden volgens Pricewise 9 euro per jaar, oftewel 2 procent. Een alleenstaande bewoner van een oude middelgrote rijwoning, waar relatief veel gas wordt verbruikt, bespaart volgens de prijsvergelijker amper iets.