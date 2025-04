Verdachte drie maanden langer vast in moordzaak Peter R. de Vries

AMSTERDAM (ANP) - De 39-jarige man die betrokken zou zijn bij de criminele organisatie achter de moord op Peter R. de Vries, moet drie maanden langer in de cel blijven. Dat heeft de rechtbank Amsterdam bevolen.

De man werd maandag opgepakt op Curaçao. Daar zat hij sinds 2014 vast in de gevangenis in Willemstad voor een "zwaar geweldsmisdrijf", zei een woordvoerder van het Landelijk Parket. Dinsdag kwam hij aan in Nederland. De man wordt ervan verdacht een leidinggevende rol te hebben gehad in de criminele organisatie achter de moord op Peter R. de Vries. Hij is geboren op Curaçao en heeft de Nederlandse nationaliteit.

Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in Amsterdam. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen. Tot nu toe hebben negen mensen terechtgestaan in de zaak, van wie er zes zijn veroordeeld en drie zijn vrijgesproken. In alle negen zaken is hoger beroep ingesteld. Het onderzoek naar de opdrachtgevers ging in die tijd door.