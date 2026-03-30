Wall Street krabbelt op na zware verliezen, olie opnieuw duurder

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York krabbelden maandag wat op na de zware koersverliezen op vrijdag. De stemming bleef terughoudend door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten, die de vijfde week is ingegaan. Beleggers lijken wel enige moed te putten uit opmerkingen van president Donald Trump dat de Verenigde Staten en Iran "direct en indirect" overleg hebben gevoerd en dat Pakistan, als tussenpersoon, heeft aangegeven dat er de komende dagen "betekenisvolle gesprekken" zouden kunnen plaatsvinden.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,7 procent hoger op 45.483 punten. De brede S&P 500-index klom 0,6 procent tot 6406 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,5 procent tot 21.050 punten. Beleggers maken zich op voor een verkorte handelsweek. Op Goede Vrijdag is Wall Street gesloten. Het banenrapport van de Amerikaanse overheid wordt op die dag echter wel gepubliceerd. Dat rapport speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve.