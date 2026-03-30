Twee minderjarigen en een 18-jarige vast na dodelijk geweld Hoorn

HOORN (ANP) - De verdachten die zijn aangehouden na de geweldsuitbarsting in Hoorn van zaterdagavond, waarbij een 29-jarige man om het leven kwam, zijn twee minderjarigen en een 18-jarige. De politie laat weten dat ze woensdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. De drie zitten in volledige beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

"Bekeken wordt wie waarvoor verantwoordelijk is", laat een politiewoordvoerder weten over de drie verdachten die vastzitten.

Het slachtoffer werd neergestoken tijdens een grote vechtpartij en overleed aan zijn verwondingen. Ongeveer twintig mensen waren betrokken bij het geweld in het uitgaansgebied van de Noord-Hollandse stad. Meerdere mensen liepen verwondingen op.

Na de vechtpartij keerde ook een groep zich tegen de politie, die daarop onder meer een hond inzette. Een groot rechercheteam onderzoekt de zaak.