Kamil E. wil via rechter af van risicostatus om familiecontact

door anp
maandag, 30 maart 2026 om 15:48
DEN HAAG (ANP) - Kamil E. heeft een kort geding aangespannen tegen de Staat. Hij wil weer contact kunnen hebben met zijn familie in Polen. Dat gaat nu moeilijk, omdat E. is aangemerkt als risicogedetineerde. De 40-jarige Pool wil van deze status af en probeert dat af te dwingen via de rechter.
Het Amsterdamse gerechtshof veroordeelde E. in december tot 27,5 jaar cel voor zijn aandeel in de moord op Peter R. de Vries (64). De misdaadverslaggever werd op 6 juli 2021 neergeschoten in het centrum van Amsterdam, na een optreden in RTL Boulevard. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen.
E. bestuurde de vluchtauto en kon kort na de aanslag op De Vries worden aangehouden, samen met schutter Delano G. RTL Boulevard meldde in januari dat E. in cassatie is bij de Hoge Raad.
"Het contact met zijn naasten is een van de redenen dat we dit kort geding zijn gestart", laat zijn advocaat Esther Blok weten. De zaak dient dinsdag bij de rechtbank in Den Haag.
