Wall Street toont herstel na stevige minnen eerder deze week

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met flinke winsten gesloten. Daarmee werd wat herstel getoond van de stevige koersdalingen eerder deze week door zorgen bij beleggers over het handelsbeleid van president Donald Trump. Handelaren op Wall Street schoven daarbij ook een tegenvallend cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen aan de kant.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,7 procent hoger op 41.488,19 punten en de brede S&P 500 klom 2,1 procent tot 5638,94 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq won 2,6 procent tot 17.754,09 punten, geholpen door grote techbedrijven als Nvidia en Tesla die plussen van meer dan 5 procent lieten zien.

Over de hele week zijn er wel opnieuw minnen voor de hoofdgraadmeters in New York omdat er zorgen zijn dat Trump een wereldwijde handelsoorlog kan ontketenen. De economie van de Verenigde Staten zou daardoor in een recessie kunnen belanden.