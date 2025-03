De Boo klopt Stolz en verovert wereldtitel op 500 meter

HAMAR (ANP) - Jenning de Boo is voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen op de 500 meter geworden. De 21-jarige schaatser onttroonde met 34,24 in het Vikingskipet in Hamar tweevoudig wereldkampioen Jordan Stolz uit de Verenigde Staten. Die pakte met 34,38 het zilver. Brons was er voor Cooper McLeod uit de VS in 34,52.

Tweevoudig Nederlands kampioen De Boo won twee weken geleden voor het eerst een wereldbekerwedstrijd op de 500 meter. Het was ook de eerste keer dat hij Stolz versloeg, al was de Amerikaan toen niet helemaal fit.

De Boo is de eerste Nederlandse wereldkampioen op de 500 meter bij de mannen sinds Jan Smeekens in 2017. Die was tot nu toe de enige Nederlandse schaatser die goud op de 500 meter veroverde.