Weinig beweging op beurzen in afwachting banenrapport VS

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak liet vrijdag weinig beweging zien, na de kleine winstbeurt een dag eerder. Beleggers kijken vooral uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt. Eerder deze week meldde loonstrookverwerker ADP al dat de banengroei in de Amerikaanse private sector in mei op het laagste niveau in meer dan twee jaar is uitgekomen. Bedrijven lijken terughoudender te worden met het aannemen van personeel door de onzekerheid rond het handelsbeleid van president Donald Trump.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 924,23 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 891,83 punten. De beurzen in Londen en Parijs wonnen 0,1 procent. De DAX in Frankfurt daalde 0,1 procent, na een sterker dan verwachte daling van de Duitse export en de industriële productie in april.